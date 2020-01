Actualidade

Pelo menos dois soldados norte-americanos morreram hoje e outros dois ficaram feridos no sul do Afeganistão, na sequência da explosão de uma mina quando passava um veículo de tropas internacionais, ação já reivindicada pelos talibãs.

"Dois militares norte-americanos foram mortos hoje e outros dois ficaram feridos em operações, quando o seu veículo atingiu um explosivo na província de Kandahar", no sul do país, informou a missão da NATO no Afeganistão, em comunicado.

As vítimas estavam a realizar operações como parte da missão de apoio à NATO", acrescentou o mesmo comunicado.