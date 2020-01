PSD

O candidato à liderança do PSD Rui Rio apelou hoje à participação na votação para as diretas do partido, afirmando que a eventual impugnação ou irregularidade das eleições na Madeira é "um problema para resolver depois".

"A Aberto João Jardim e mais 103 pessoas [do PSD Madeira] que cumpriram as suas obrigações provavelmente foi-lhes negado o direito de votar. Ele não estará contente e com razão. O que é aqui negar o direito de votar? Se o caderno eleitoral disponibilizado não é o oficial, obviamente que todos os votos que entrem na urna estão automaticamente anulados", observou Rui Rio aos jornalistas depois de votar na sede do PSD no Porto.

Apelando à participação dos militantes e observando que estão a votar "em grande escala", o ainda líder do PSD disse que a questão da Madeira "é um problema para resolver depois", nomeadamente no que diz respeito a apurar a "importância dos 104 votos no resultado global".