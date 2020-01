PSD

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz apelou hoje a que "o maior número de militantes possa votar" e pediu que, depois das diretas, todos se unam em torno de um projeto e das próximas eleições.

Em declarações aos jornalistas, antes de votar em Cascais nas eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD, Pinto Luz assegurou que, caso haja uma segunda volta e ele não seja um dos dois candidatos mais votados, se remeterá ao silêncio.

"Sou um homem de palavra. Já o disse e repito, no caso da existência de uma segunda volta remeter-me-ei ao silêncio. Mas aguardo com expectativa porque conto ir à segunda volta ou ganhar", afirmou Pinto Luz, que foi o último dos três candidatos à liderança do PSD a votar, cerca das 16:00.