PSD

O ex-presidente do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, anunciou hoje ter impugnado as eleições internas nacionais do partido considerando que o caderno eleitoral da região é ilegal.

"O caderno eleitoral que está aqui [Madeira] a servir de base é ilegal", disse o também mandatário regional da candidatura de Rui Rio.

Jardim informou: "Já está na mesa de Santa Luzia e vou neste momento já impugnar as eleições para Lisboa".