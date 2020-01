Líbia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje após uma reunião em Istambul com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acolher "com satisfação" o esperado cessar-fogo acordado entre Moscovo e Anacara para começar à meia-noite na Líbia.

"O presidente Michel saudou a linguagem construtiva da declaração conjunta do presidente Erdogan [Turquia] e do presidente [da Rússia, Vladimir] Putin sobre um cessar-fogo. São necessárias soluções políticas negociadas", divulgou a União Europeia (UE), em comunicado, após a reunião.

De acordo com a agência EFE, durante a reunião Erdogan e Michel discutiram como a Turquia e a UE podem "trabalhar juntas para reduzir a tensão na região e na Líbia".