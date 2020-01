Actualidade

O governo da China reiterou hoje a sua oposição à declaração de Estado soberano por Taiwan, apesar da esmagadora vitória eleitoral da atual presidente, a independente Tsai Ing-wen.

"Nós opomo-nos veementemente a qualquer forma de 'independência de Taiwan'", disse Ma Xiaoguang, porta-voz do gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (do Executivo Chinês), num breve comunicado divulgado pela imprensa estatal.

A posição chinesa não mudou apesar da histórica vitória de Tsai, e Ma lembrou que continuarão a procurar a "reunificação pacífica" daquela ilha com a China continental, através do princípio 'um país, dois sistemas'.