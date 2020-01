Andebol/Europeu

O central Miguel Martins, o lateral-esquerdo Fábio Magalhães e o ponta-esquerdo Fábio Vidrago integraram hoje sem limitações o treino da seleção portuguesa de andebol, que está a disputar o Euro2020 na cidade norueguesa de Trondheim.

Os três jogadores falharam as sessões de trabalho nos dois dias anteriores, por estarem a recuperar de gripe, que já tinha afetado outros andebolistas da equipa nacional, mas hoje o selecionador Paulo Pereira pôde orientar o treino com a totalidade dos 18 convocados.

Apesar de não terem treinado na véspera e no dia do jogo com a França, realizado na sexta-feira, Fábio Magalhães e Miguel Martins foram utilizados no encontro da primeira jornada no Grupo D da fase final do Euro2020, que Portugal venceu por 28-25.