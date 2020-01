OE2020

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que vai propor, no debate na especialidade do Orçamento do Estado, um aumento mínimo de 10 euros para todas as pensões a partir de janeiro deste ano.

"A proposta de um aumento mínimo de 10 euros para todas as pensões visa assegurar que quanto mais baixo é o valor da pensão maior é o aumento percentual", afirmou Jerónimo de Sousa numa intervenção feita hoje durante um encontro com reformados, pensionistas e idosos, em Lisboa.

Segundo exemplificou, numa reforma de 275 euros, o PCP propõe um aumento de 3,6%, "muito acima dos 0,7% que decorre da aplicação do mecanismo de atualização anual".