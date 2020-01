LisboaVerde

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que o país alcançará a neutralidade carbónica em 2050, mesmo com a expansão do Aeroporto de Lisboa e a construção de uma nova infraestrutura aeroportuária.

António Costa respondia a uma estudante num debate no Pavilhão Carlos Lopes, onde decorrem as cerimónias que marcam o arranque de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, que incluíram a passagem simbólica do testemunho de Oslo (Noruega) para Lisboa.

"Atingir a neutralidade carbónica não significa emissões zero, significa que as emissões que existem serão devidamente compensadas de forma a haver uma neutralidade entre aquilo que se emite e aquilo que se compensa com as emissões", começou por explicar o governante, quando questionado sobre a expansão o aeroporto Humberto Delgado e as metas ambientais traçadas.