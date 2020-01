PSD

O porta-voz da candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD defendeu hoje que, independentemente dos resultados das eleições diretas, conseguiram "criar um movimento" nacional, começando como desconhecidos e terminando como "uma esperança" do partido.

"Hoje, para nós, este é um dia de grande satisfação, estamos entusiasmados com aquilo que conseguimos em todo o país, começámos como uns desconhecidos, terminamos como uma esperança do PSD", afirmou Nuno Freitas.

Na primeira declaração da candidatura após o fecho da votação, que decorreu entre as 14:00 e as 20:00, Nuno Freitas disse que a candidatura do vice-presidente da Câmara de Cascais aguardará democraticamente os resultados, expressando confiança de que já ganharam o estatuto de "semente da esperança dentro do PSD".