As eleições diretas para escolher o líder do PSD vão ter uma segunda volta no próximo sábado, com Rui Rio a conseguir 49,4% dos votos, disseram à Lusa fontes da candidatura de Rio e de Luís Montenegro.

De acordo com dados enviados à Lusa, Luís Montenegro terá 41,2% dos votos e Miguel Pinto Luz 9,3% dos votos, sem contabilizar quaisquer votos da Região Autónoma da Madeira.

