PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro defendeu hoje que foram mais "os militantes que votaram na mudança do que na continuidade", nas diretas de sábado, e desafiou Rui Rio para um debate televisivo na próxima semana.

Numa declaração sem responder a perguntas, Montenegro deixou também uma palavra ao candidato que ficou em terceiro lugar na disputa, Miguel Pinto Luz: "Se eu for eleito líder do PSD, contarei com ele para os desafios políticos e partidários que temos de enfrentar", afirmou.

No final, com os jornalistas a questioná-lo insistentemente, Montenegro respondeu que "claro" que acredita numa vitória na segunda volta que se disputará no próximo sábado, dia 18.