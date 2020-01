Actualidade

O presidente do Vitória de Setúbal anunciou, no sábado, o corte institucional de relações com o Sporting, depois de acusar o homólogo Frederico Varandas de ter tido um comportamento provocatório no estádio do Bonfim, em Setúbal.

"A partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver, não mantemos relações institucionais com o Sporting. Frederico Varandas envergonha o futebol e a instituição Sporting", disse Vítor Hugo Valente, que apareceu na sala de imprensa no final do jogo Vitória de Setúbal-Sporting, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, que terminou com um triunfo do Sporting por 3-1.

Vítor Hugo Valente afirmou que "o presidente do Sporting foi provocador", tendo ainda acusado o líder 'leonino' de "prepotência", por ter colocado em causa as alegações do clube do Bonfim para pedir o adiamento do jogo.