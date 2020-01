Actualidade

O advogado Robert Abela, de 42 anos, foi eleito, no domingo, líder do Partido Trabalhista de Malta, e consequentemente primeiro-ministro do país, após a demissão de Joseph Muscat.

Abela, filho do antigo Presidente maltês George Abela, assume o cargo para os restantes dois anos e meio, até setembro de 2022.

O advogado, visto como uma solução de continuidade em relação ao antecessor, que deixou a liderança do partido, na sequência de denúncias de interferências no inquérito ao homicídio, em 2017, da jornalista Daphne Caruana Galizia.