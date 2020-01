Actualidade

(REPETIÇÃO) Lousada, Porto, 12 jan 2020 (Lusa) - Os realizadores de cinema de animação Abi Feijó e Regina Pessoa são os grandes dinamizadores da Casa-Museu de Vilar, em Lousada, visitada por animadores de 40 países e que reúne o espólio dos dois autores.

Regularmente, disseram ambos à Lusa, são recebidos grupos de pessoas ligados à animação, interessados em conhecer o trabalho dos dois criadores, que já arrecadaram cerca de uma centena de prémios internacionais. Entre os grupos de visitantes, encontram-se elementos dos serviços educativos da Cinemateca francesa e da Cinemateca de Berlim, mas outros grupos internacionais têm passado pelo espaço, deixando elogios em várias línguas e promessas de voltar, sob a forma de sorrisos, com mais amantes da animação, contaram.

Nas salas encimadas por tetos altos, mas iluminadas a preceito, é possível aos olhos de quem lá entra perderem-se de imediato nos desenhos originais de vários filmes, em excertos de animação que brotam sons que nos despertam, mas também numa coleção de 'velhas' peças do pré-cinema, que as mãos do repórter, surpreendidas, puderam sentir, que Abi Feijó foi colecionando ao longo dos anos, que têm feito a delícia de tantos visitantes.