Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram nos últimos dias no sul dos Estados Unidos, onde se registaram violentos tornados que destruíram várias casas e privaram de eletricidade milhares de lares.

As tempestades, acompanhadas por ventos fortes, atingiram vários lugares no sul do país desde sexta-feira, e está previsto que se desloquem hoje para leste e norte, de acordo com o serviço nacional de meteorologia, que emitiu alertas para vários estados.

Entre as vítimas mortais estão um polícia e um bombeiro, que foram atropelados por um carro no Texas depois de serem chamados para incidentes de trânsito, disseram autoridades locais.