EUA/Irão

O embaixador do Reino Unido no Irão, Rob Macaire, cuja detenção em Teerão foi denunciada por Londres, negou hoje ter participado em qualquer manifestação contra as autoridades, como anunciaram vários media iranianos.

"Posso confirmar que não participei em qualquer manifestação", escreveu Macaire no Twitter.

"Fui a um evento anunciado como uma vigília pelas vítimas da tragédia (do voo) #PS752" da Ukraine International Airlines, abatido na quarta-feira perto de Teerão, disse Macaire, adiantando que abandonou o local cinco minutos depois quando algumas pessoas começaram a lançar 'slogans' contra as autoridades iranianas.