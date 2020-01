Actualidade

Um grupo predominantemente de portugueses entregou hoje toneladas de alimentos, água e outros víveres numa zona a sul de Sydney para apoio a comunidades afetadas pelos incêndios florestais que têm afetado a Austrália.

"Começou com uma ideia e um 'post' no Facebook e depois foi crescendo", contou à Lusa Ricardo Marques, 41 anos, que vive desde os 12 em Sydney, para onde imigrou, de Portugal, com os pais.

Marques contou à Lusa que a ideia começou na família e amigos, mas que rapidamente foi crescendo, com as redes sociais a levarem muitos desconhecidos a entregar comida, água, fraldas e outros bens para apoiar populações afetadas.