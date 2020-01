PSD

A maior vitória de Rui Rio nas eleições diretas de sábado para a liderança do PSD registou-se, em votos, no Porto, e a de Luís Montenegro aconteceu em Braga, enquanto Lisboa foi a mais renhida das grandes distritais.

De acordo com os resultados provisórios divulgados no sábado à noite pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD, o atual presidente, Rui Rio, obteve 15.301 votos, correspondentes a 49,44% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar Luís Montenegro conseguiu 12.767 (41,26%) e o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz 2.878 votos (9,3%), o que obrigará a uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados no próximo sábado.

Numa análise por distrito dos dados disponibilizados no site do PSD, Rio tem as suas maiores vitórias percentuais em Vila Real (63,9%), Viana do Castelo (61%) e Guarda (59,9%).