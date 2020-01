Migrações

O barco da ONG espanhola Open Arms e o da alemã Sea Watch estão há dois dias à espera de um porto para desembarcar depois de terem resgatado respetivamente 118 e 119 migrantes no Mediterrâneo central.

"A humanidade não está perdida, a sociedade civil está aqui no meio do mar, no meio de nada, faltará saber se também estão as administrações", afirmou hoje nas redes sociais o fundador do Open Arms, Oscar Camps, que se encontra a bordo, depois de ter resgatado 118 migrantes em duas operações.

O segundo resgate da Open Arms ocorreu em 10 de janeiro, quando foram encontradas 74 pessoas numa embarcação em "estado de pânico total", incluindo mulheres grávidas e bebés.