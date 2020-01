Actualidade

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, chega segunda-feira a Maputo para uma visita de cinco dias destinada a participar na tomada de posse de Filipe Nyusi, Presidente moçambicano que na quarta-feira inicia um segundo mandato.

Marcelo deverá ainda aproveitar a oportunidade para visitar a cidade da Beira, cumprindo o desejo expresso logo após a passagem do ciclone Idai que em março de 2019 matou 604 pessoas e destruiu muitas infraestruturas da cidade e região Centro do país, afetando com diversos prejuízos a comunidade portuguesa ali residente - composta por cerca de 2.500 pessoas, segundo registos consulares.

Por outro lado, Portugal foi e continua a ser um dos países que contribui para a recuperação pós-ciclone, através de apoios públicos, privados, ações de solidariedade e organizações não-governamentais.