Os trabalhadores da empresa de 'handling' Portway iniciaram hoje, às 16:00, uma greve no aeroporto do Porto, que deverá cancelar 20 voos, disse à Lusa fonte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

Em declarações à Lusa, Fernando Simões, do SINTAC, avançou que os trabalhadores de 'handling' (assistência em terra nos aeroportos) da Portway no Porto estão em greve desde as 16:00 de hoje, à semelhança do que aconteceu entre 27 e 29 de dezembro passado.

"Os trabalhadores decidiram, num ato inesperado, e com grande surpresa para nós, fechar as operações desde as 16:00, pelo que são cancelados os 20 voos programados para hoje", disse Fernando Simões, acrescentando que a gare do aeroporto do Porto se encontra "totalmente lotada com passageiros a querer saber mais informações".