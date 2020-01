Óbito/Paulo Gonçalves

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o piloto português Paulo Gonçalves será lembrado como um "exemplo de ética, altruísmo e sã competição", e deixou as "mais sentidas condolências à família".

"Lamento profundamente a morte do motociclista Paulo Gonçalves no Dakar 2020. Um atleta de exceção, Paulo Gonçalves será lembrado como um exemplo de ética, altruísmo e sã competição. Foi Prémio Nacional de Ética no Desporto de 2016. As mais sentidas condolências à sua família", escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

O piloto português, de 40 anos, morreu hoje na sequência de uma queda durante a sétima de 12 etapas da 42.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita.