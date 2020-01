Actualidade

O presidente da Câmara do Porto propôs hoje aos autarcas que instem o Governo a suspender a obrigatoriedade prevista na lei para a transferência de competências a partir de 2021, retomando o "processo negocial" com os municípios.

A proposta de declaração do independente Rui Moreira, feita no fim da conferência "Os Caminhos da Descentralização", organizada pelo Jornal de Notícias, foi recebida com aplausos pela plateia do teatro Rivoli, no Porto, onde estavam os presidentes das câmaras de Matosinhos, Oeiras, Loures, Famalicão, Évora, Setúbal, Caminha, entre outros, como o de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), que minutos antes tinha manifestado a intenção de pedir à ministra uma reavaliação do processo, dialogando com as autarquias.

"Todos os autarcas estiveram de acordo: este calendário é impossível. Por isso, atrevo-me a propor que saiamos daqui com uma declaração muito simples, dizendo que os autarcas aqui reunidos instam o Governo a suspender de imediato a aplicação da lei quanto à obrigatoriedade da transferência de competências a partir de 2021, tendo em vista retomar o processo negocial com os autarcas", afirmou Rui Moreira.