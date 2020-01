PSD

O líder da distrital de Setúbal do PSD, Bruno Vitorino, que apoiou Miguel Pinto Luz na disputa interna da liderança, afirmou hoje que Luís Montenegro terá o seu "voto empenhado" na segunda volta.

Em declarações à Lusa, Bruno Vitorino admite que "vai ser difícil, mas é possível" uma vitória do antigo líder parlamentar do PSD no próximo sábado e manifestou-se convicto de que Setúbal - uma das duas estruturas em que Pinto Luz venceu, além de Lisboa - irá "expressar uma vontade de mudança".

"Tenho a certeza absoluta de que, de forma esmagadora, isso irá acontecer numa segunda volta e que Setúbal irá expressar essa vontade de mudança", afirmou Bruno Vitorino.