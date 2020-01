Actualidade

O Real Madrid conquistou hoje a 11.ª Supertaça de Espanha de futebol da sua história, após bater na final o Atlético Madrid, no desempate por grandes penalidades (4-1), depois de um nulo registado no tempo regulamentar e prolongamento.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, o Real Madrid venceu a primeira Supertaça com o formato de quatro equipas, algo que teria sido impossível no passado, já que os 'merengues' disputaram a prova por terem sido terceiros classificados no último campeonato espanhol.

Sérgio Ramos converteu o penálti decisivo, num desempate totalmente desastroso para a formação do argentino Diego Simeone, que apenas conseguiu concretizar um, através do inglês Trippier.