Actualidade

As autoridades de Macau registaram, no ano passado, 2.941 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, menos 20,86% do que no ano anterior.

De acordo com dados publicados hoje pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF), no ano passado foram registadas menos 775 participações do que em 2018, quando se registaram 3.716.

O jogo foi, mais uma vez, a atividade que deu origem a mais denúncias, 1.913, ou 65,05% do total, seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros, com 880.