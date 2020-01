Actualidade

A península Antártica vai começar a estar sujeita nos próximos anos ao aparecimento de espécies invasoras, algumas delas que podem ter efeitos devastadores nos frágeis ecossistemas marinhos e terrestres polares, alerta um estudo hoje divulgado.

O estudo, publicado na revista científica "Global Change Biology", identifica espécies não nativas com maior probabilidade de invadir a península Antártica nos próximos 10 anos, fornecendo dados para que sejam tomadas medidas de mitigação.

O principal autor do estudo, Kevin Hughes, investigador ambiental do "British Antarctic Survey" (com base em Cambridge, trata dos interesses do Reino Unido na Antártida), trabalhou com uma equipa internacional de investigação para identificar espécies não nativas com maior probabilidade de ameaçar a biodiversidade e os ecossistemas da região da península Antártica a partir da análise de centenas de trabalhos académicos, relatórios e bases de dados, e das 103 espécies consideradas em detalhe 13 foram classificadas como maiores ameaças.