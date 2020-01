OE2020

A Iniciativa Liberal vai propor, na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, a transição gradual para a taxa única de IRS de 15%, mantendo inicialmente um segundo escalão, e a redução de alguns dos benefícios fiscais dos partidos.

Em declarações à agência Lusa, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, adiantou algumas das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) com as quais o partido vai avançar desde já na fase de discussão do documento na especialidade, que começa hoje no parlamento.

Segundo o deputado, no total, o partido conta vir a apresentar mais de 30 propostas, aproveitando "este início do período de debate na especialidade e de apresentação de propostas de alteração para começar a dar corpo a um orçamento com menos Estado e com mais ambição", respondendo assim às críticas que a Iniciativa Liberal tem feito a este OE2020 do PS.