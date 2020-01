OE2020

O PSD acusou hoje o Governo de "desperdício de recursos" por opções ideológicas ao passar o hospital de Braga totalmente para a esfera pública, um argumento que motivou críticas dos partidos de esquerda.

No debate sobre o Orçamento do Estado para 2020 no setor da Saúde, o deputado social-democrata Álvaro Almeida criticou a "maior despesa" que será realizada no hospital de Braga, que deixou de ser uma parceria público-privada (PPP), passando a um acréscimo de custos de mais 33 milhões de euros.

"É um exemplo de como opções ideológicas levam a um desperdício de recursos", criticou o deputado do PSD.