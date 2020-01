OE2020

O BE entregou hoje as primeiras 35 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, entre as quais atualizar os escalões de IRS à taxa de inflação prevista para este ano e eliminar a isenção de IMI para partidos.

De acordo com o site do parlamento, até às 12:00 de hoje, o primeiro dia da especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), os partidos já tinham dado entrada de 161 propostas de alteração ao documento aprovado na generalidade na semana passada, 35 das quais são da autoria do BE.

À agencia Lusa, fonte do partido explicou que ao longo do dia de hoje e nos próximos dias os bloquistas vão entregar mais propostas de alteração, estando neste primeiro conjunto de iniciativas as medidas acordadas com o Governo na semana passada e que segundo o BE justificaram a abstenção do partido na generalidade.