Actualidade

O filme "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", da realizadora portuguesa Regina Pessoa, ficou hoje de fora dos cinco nomeados aos Óscares na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, do qual era um dos finalistas.

Assim, na categoria de melhor curta de animação os cinco nomeados foram "Dcera", de Daria Kashcheeva, "Hair Love", de Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver, "Kitbull", de Rosana Sullivan e Kathryn Hendrickson, "Memorable", de Bruno Collet e Jean-François Le Corre, e "Sister", de Siqi Song.

Multipremiada desde a estreia, a narrativa de "Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias" apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada.