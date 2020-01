Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que a opção para o encontro com o Varzim "é passar ou passar" às meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

"Olhamos para o jogo de forma isolada, sem pensar no jogo do campeonato. Temos de olhar para o jogo e ver que adversários temos, que características possui e o que queremos. É um jogo a eliminar, não há tempo para recuperar. É passar ou passar", disse na antevisão à partida com a equipa da II Liga.

Para o encontro de terça-feira, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição não poderá contar com Nakajima, tal como Pepe e o castigado Corona.