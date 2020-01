Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde elogiou hoje os últimos indicadores de crescimento do país, mas alertou que é cedo para regozijos, por serem insuficientes face às necessidades do país e perante a excessiva dependência do turismo.

A posição foi transmitida por Jorge Carlos Fonseca no discurso oficial do chefe de Estado no parlamento, na sessão solene comemorativa do dia da Liberdade e da Democracia, que assinala a realização, em 13 de janeiro de 1991, das primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca aludiu aos quase 7% de crescimento económico que Cabo Verde registou no terceiro trimestre de 2019 e à redução do desemprego, dados que, disse, "dão conta de uma evolução positiva da economia", apesar dos três anos de seca.