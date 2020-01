OE2020

O PCP apresentou hoje, no parlamento, 33 propostas de alteração ao Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), que inclui um aumento extraordinário de 10 euros nas pensões de reforma e atualização do IRS à taxa de inflação.

Segundo as propostas dos comunistas, hoje divulgadas, o Governo "deve atualizar anualmente os limites dos escalões à taxa de inflação esperada no ano a que se reportam os rendimentos a tributar".

E propõe que, na atualização, seja utilizada "a taxa de inflação prevista para 2020 segundo as projeções económicas do próprio OE2020 (1%)".