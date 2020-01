Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde alertou hoje para o populismo crescente, apelando ao diálogo e à atenção às "preocupações, inquietações e ansiedade" da população, para prevenir situações que "podem pôr em coesão e tranquilidade sociais".

A posição foi transmitida por Jorge Carlos Fonseca no discurso oficial do chefe de Estado no parlamento, na sessão solene comemorativa do dia da Liberdade e da Democracia, que assinala a realização, em 13 de janeiro 1991, das primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca alertou que há "alguns sinais" em Cabo Verde do "canto da sereia do nacional-populismo", que, acrescentou, "nem sempre surge com uma linguagem agressiva ou abertamente antidemocrática, pode mostrar-se atraente, cómodo, mas, afinal, ardiloso e portador de soluções que rejeitámos há quase três décadas".