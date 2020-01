Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exortou hoje a nova Assembleia da República (AR) a primar pelo consenso, evitando que a Frelimo, partido com maioria qualificada na nova composição parlamentar, exerça o monopólio do poder legislativo e fiscalizador.

"Este formato [com uma maioria qualificada da Frelimo] pode criar a perceção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior, porque é maioritária. Esta é uma perceção que deve ser desconstruída, através de um trabalho consistente visando a criação de consensos, sempre que possível", declarou Filipe Nyusi, falando após a investidura dos 250 deputados da AR.

O apelo do chefe de Estado moçambicano fundamenta-se no facto de a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) deter uma maioria qualificada de 184 dos 250 assentos parlamentares (73,6%) face a 60 da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e seis do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).