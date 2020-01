Actualidade

O treinador Carlos Carvalhal pediu hoje que o Rio Ave tenha organização para suplantar a "missão difícil" na deslocação ao terreno do Benfica, na terça-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

"Sabemos da diferença e do valor entre as duas equipas, mas temos de ser organizados, empenhados e acreditar que podemos conseguir um resultado que nos permita estar na próxima eliminatória. A missão é muito difícil, mas no futebol não há missões impossíveis", fixou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo, no Estádio do Rio Ave FC.

Lembrando "um trajeto a roçar o brilhante" desde a chegada de Bruno Lage ao comando técnico 'encarnado', em janeiro de 2019, Carlos Carvalhal recusou que os líderes isolados do campeonato desviem as atenções do embate com os vila-condenses, em virtude da deslocação ao Sporting, três dias depois, para a 17.ª jornada da I Liga.