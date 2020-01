Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou hoje que a concessionária do estacionamento pago à superfície na cidade, a EPorto, pediu uma auditoria na sequência da denúncia de comportamentos alegadamente fraudulentos por parte dos seus controladores.

O autarca falava na reunião do executivo de hoje, no período antes da ordem do dia, onde garantiu que aguarda os resultados dessa auditoria e da reunião com a EPorto para prestar mais esclarecimentos aos vereadores.

"Aquilo que mais nos preocupa é a referência de que haverá comportamentos fraudulentos de funcionários da empresa, incitados provavelmente por questões laborais que nos preocupam. Nós já pedimos um esclarecimento ao concessionário. Estamos à espera que o concessionário reúna connosco e nos traga elementos de uma auditoria que terá mandado fazer relativamente a essa matéria", afirmou Rui Moreira, referindo-se às denuncias de irregularidades, divulgadas numa reportagem da TVI, nomeadamente a existência de "avisos fictícios" ou duplicados.