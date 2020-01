Actualidade

O filme "Joker", de Todd Phillips, lidera as nomeações aos Óscares, com 11 no total, seguindo-se, com 10 cada, "O Irlandês", de Martin Scorsese, "1917", de Sam Mendes, e "Era Uma Vez... Em Hollywood", de Quentin Tarantino.

O anúncio de hoje, que colocou de fora da lista de nomeados a Melhor Curta-Metragem de Animação "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, confirmou a forte campanha do sul-coreano "Parasitas", de Bong Joon-Ho, que recebeu seis nomeações, incluindo para Melhor Filme, Realização, Argumento Original e Melhor Filme Internacional.

Apesar de "Tio Tomás" não ter sido nomeado e de "A Herdade", de Tiago Guedes, nem sequer ter chegado à fase final da competição pela nomeação, há pelo menos dois portugueses na equipa do filme de animação "Klaus", nomeado na categoria das longas-metragens: Sérgio Martins e Edgar Martins.