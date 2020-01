Actualidade

O avançado argentino Luciano Vietto tem uma luxação na articulação tibioperoneal e falhou a sessão de treino de hoje do Sporting, que marca o arranque da preparação do dérbi frente ao Benfica para a I Liga de futebol.

Os titulares do último desafio dos 'leões', disputado no sábado frente ao Vitória de Setúbal, fizeram trabalho de recuperação no ginásio e no relvado, segundo a informação divulgada no 'site' do Sporting, que adiantou também que o argentino Marcos Acuña fez trabalho de ginásio, enquanto o guarda-redes Renan Ribeiro realizou treino condicionado no relvado.

O técnico Silas chamou ao treino o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker (18 anos) e o defesa Eduardo Quaresma (17 anos), que têm sido utilizados na equipa sub-23 dos 'verde e brancos'.