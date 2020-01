RCA

O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a República Centro-Africana defendeu hoje o reforço do papel de Portugal no país com mais meios aéreos.

"Vou tentar ver com o senhor ministro o que podemos fazer em conjunto para reforçar os meios de intervenção da Minusca [Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana], incluindo com meios aéreos", revelou hoje Mankeur Ndiaye, à margem de uma conferência no Instituto de Defesa Nacional.

"Os meios aéreos são muito importantes", disse o representante, que se reunirá ao final da tarde com o ministro Gomes Cravinho.