A tentativa de entrar "nessa quase impenetrabilidade", que é a cabeça dos adolescentes, foi um dos pontos de interesse de John Romão para encenar "As Virgens Suicidas", peça que se estreia na quarta-feira, na Culturgest, em Lisboa.

"Aquilo que me interessava mais neste espetáculo era trabalhar sobre a perspetiva da distopia", de "uma distopia funcional em que tudo acaba por ser hipótese", um pouco como o romance homónimo, original, do autor norte-americano Jeffrey Eugenides (1960), acrescentou o responsável pela conceção, direção e cenografia da versão para palco de "As Virgens Suicidas", no final de um ensaio para a imprensa.

"Perante a impossibilidade de definir uma causa concreta ou um motivo para as coisas, então vamos aqui especular. Pode ter sido isto, pode ter sido aquilo, se calhar é isto", mas isto sempre "sob a perspetiva individual", frisou, John Romão, sobre a escolha deste texto para encenar.