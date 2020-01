Actualidade

O independentista catalão e ex-presidente da 'Generalitat' Carles Puigdemont assumiu hoje em Estrasburgo o seu mandato como deputado ao Parlamento Europeu lançando críticas às autoridades espanholas e pedindo à União Europeia que deixe de 'assobiar para o lado'.

Puigdemont estreou-se no hemiciclo de Estrasburgo, acompanhado do seu ex-conselheiro Toni Comín, também ele eleito nas eleições europeias de maio de 2019, depois do reconhecimento de ambos como deputados europeus, na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de dezembro passado, segundo o qual ambos gozavam de imunidade parlamentar desde o anúncio da sua eleição.

No início da sessão plenária, e tal como previsto, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, confirmou que a instituição os reconhece como eurodeputados (não inscritos, ou seja, sem pertencerem para já a qualquer dos grupos políticos), com efeitos desde 02 de julho de 2019, dia em que a assembleia foi formada na sequência das eleições de maio.