Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão de hoje com uma ligeira subida de 0,04% para 5.260,04 pontos no índice PSI20, com o grupo EDP a liderar os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram e sete desceram. A EDP Renováveis avançou 1,17% para 10,42 euros e a EDP somou 0,59% para 3,89 euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP anunciou hoje que, através da EDP Renováveis, alcançou um acordo para a venda de energia gerada pelo parque solar de Lagoa, no Brasil.