Actualidade

Os pescadores vão manifestar-se na terça-feira, em frente ao Ministério do Mar, em Lisboa, contra as quotas de pesca da sardinha e do biqueirão, alertando os governantes "para os grandes problemas" do setor.

"Esta iniciativa tem como principal objetivo chamar à atenção dos nossos governantes para os grandes problemas que se estão a colocar ao setor, e que impedem as embarcações de desenvolver a sua normal atividade", lê-se num comunicado hoje difundido pela Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte.

Os pescadores estão "particularmente descontentes" com a quota de pesca de biqueirão atribuída este ano a Portugal, que está em "total contradição" com o 'stock' observado nas águas.