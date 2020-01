Actualidade

A rainha Isabel II anunciou hoje que a família real britânica vai abrir um "período de transição" para a nova situação dos duques de Sussex, Harry e Meghan, durante o qual "dividirão o tempo entre o Canadá e o Reino Unido".

O anuncio consta de um comunicado de imprensa distribuído pelo Palácio de Buckingham após uma reunião realizada hoje para abordar o futuro papel na monarquia do filho mais novo de Diana de Gales e da sua mulher, e em que a rainha disse que subsistem "assuntos complexos por resolver" para os quais se encontrará uma solução "nos próximos dias".

No final do encontro os jornalistas viram Harry, o seu irmão William e o pai de ambos, o príncipe Carlos, a deixarem separadamente a residência real de Sandringham, no leste de Inglaterra.