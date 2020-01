OE2020

O PAN anunciou hoje que já entregou "mais de 40 propostas de alteração" ao Orçamento do Estado para 2020, afirmou esperar abertura negocial do Governo e avisou que "tudo está em aberto" para a votação final global.

Estas posições foram transmitidas em conferência de imprensa pela líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, que adiantou que, nas próximas duas semanas, as medidas a apresentar pela sua bancada poderão ultrapassar as 150.

"Queremos mudanças em áreas social, na justiça (sobretudo ao nível do combate à corrupção), proteção ambiental e proteção animal", declarou a líder parlamentar do PAN - uma das bancadas que, na sexta-feira, optou pela abstenção na votação na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.