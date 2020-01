Actualidade

A coreógrafa e bailarina Joana Castro vai estrear a sua nova criação, "Rite of Decay", no dia 08 de fevereiro, no Festival GUIdance, em Guimarães, espetáculo que tem antestreia no próximo dia 25, no Centro Cultural do Cartaxo.

Projeto a solo, "Rite of Decay" ("Rito da Decadência", em tradução livre) é uma peça "sobre a morte, ou várias mortes", disse Joana Castro à Lusa, uma peça de "manifesto e de luto", condição em que a criadora diz encontrar-se enquanto artista, "perante a negligência pela criação", em Portugal.

A obra tem colaboração da artista sonora Diana Combo, que vai interpretar música ao vivo, num espetáculo com "um único corpo em palco".