O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que a extensão do Metro para Cascais "seria um erro gigantesco" e "um desastre para a população".

Em resposta a uma questão do CDS-PP, numa audição na Assembleia da República, Pedro Nuno Santos defendeu que a extensão do Metro de Lisboa para Cascais "seria um erro", argumentando que "não é possível nenhum metro ligeiro" competir com a quantidade de passageiros que suporta o comboio.

"Seria um desastre para a população da linha de Cascais", sublinhou o ministro.